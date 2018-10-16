Kuzeydoğu Avrupa ile Asya'nın kuzeyi arasında yaşayan kiraz kuşugiller familyasına ait bir ötücü kuş türü olan ve literatürde 'Emberiza pusilla' olarak bilinen Küçük Kiraz Kuşu, 2 kez Gaziantep, Zonguldak ve Mersin'in ardın 3 yıl sonra Türkiye'de yeniden görüldü.

DHA'nın haberine göre kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Birol Hatinoğlu tarafından Rize'de fotoğraflanan kuş türü, Doğu Karadeniz'de gözlemlenen 343'üncü kuş oldu. 13.5 santimetreye adar uzunluğa sahip olan ve akarsu, göl ve bataklık çevrelerindeki fundalıklarda yaşayan tür, sonbaharla birlikte Çin ve Asya´nın güney doğusuna göç ediyor.

'GÖÇ YOLUNU KARIŞTIRMIŞ'

Küçük Kiraz Kuşu'nun Türkiye'de 5'inci kez kayda alındığını söyleyen kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı, veteriner Birol Hatinoğlu, türün kışları geçirmek için Çin ve Asya´nın güneydoğusuna göç ettiğini söyledi. Hatinoğlu, "Burada gözlemlenen bireyde kuş biliminde rastlantısal konuk olarak tabir edilen göç yolunu muhtemelen karıştırmış bir kuş. Kuşun fotoğraflandığını sosyal medya ve kuş fotoğraf ve gözlem siteleri ve ayrıca tüm dünyada kuş veri tabanının kaydını tutan 'eBird'e ekleyerek duyuruyoruz. Bu sayede bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız ve kuş bilimcilerde konudan haberdar olup şehrimize gelerek türü görmelerini sağlıyoruz" dedi.

BİRÇOK TÜRÜ FOTOĞRAFLADI

3 yıldır yaptığı gözlemlerle birçok kuş türünün Rize´de ve bölgede ilk kayıtlarını aldığını ifade eden Hatinoğlu, "Bu türlerin arasında Afrika´ya özgü bir tür olan Kap Kumrusu, Orta Asya türü olan Kızılkuyruklu Örümcekkuşu, bir çöl türü olan Çöl Ötleğeni, Asya´nın kuzeyine ait olan Akkaşlı Kiraz Kuşu, Avustralya ve Yeni Zelanda`ya ait tür olan Mahmuzlu incir kuşu, Ege adalarında gözlemlenen ada doğanını ve kuzey denizlerine ait bir çok martı türü yer alıyor. Rize, kuzey göç yolu üzerinde Sibirya ve Kafkasya göç rotasının yakınında kısmen de içerisinde bulunuyor. Nadir türlerin fotoğraflanması ve gözlemi için ülkede önemli bir noktadayız" diye konuştu.

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