SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Küçük Kiraz Kuşu
YAŞAM
Haberler > YAŞAM > 'Küçük Kiraz Kuşu', Türkiye'de 5'inci kez görüldü

'Küçük Kiraz Kuşu' Türkiye'de 5'inci kez görüldü

Türkiye'de nadir görülen Küçük Kiraz Kuşu, 3 yıl aradan sonra Doğu Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Birol Hatinoğlu tarafından Rize'de fotoğraflanan kuş türü, Doğu Karadeniz'de gözlemlenen 343'üncü kuş oldu. İki kez Gaziantep, Zonguldak ve Mersin'de görülen kuş türü Rize ile birlikte Türkiye'de 5'inci kez görülmüş oldu

16.10.2018 - 16:02 | Güncelleme: DHA

Kuzeydoğu Avrupa ile Asya'nın kuzeyi arasında yaşayan kiraz kuşugiller familyasına ait bir ötücü kuş türü olan ve literatürde 'Emberiza pusilla' olarak bilinen Küçük Kiraz Kuşu, 2 kez Gaziantep, Zonguldak ve Mersin'in ardın 3 yıl sonra Türkiye'de yeniden görüldü.

DHA'nın haberine göre kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Birol Hatinoğlu tarafından Rize'de fotoğraflanan kuş türü, Doğu Karadeniz'de gözlemlenen 343'üncü kuş oldu. 13.5 santimetreye adar uzunluğa sahip olan ve akarsu, göl ve bataklık çevrelerindeki fundalıklarda yaşayan tür, sonbaharla birlikte Çin ve Asya´nın güney doğusuna göç ediyor.

'GÖÇ YOLUNU KARIŞTIRMIŞ'

Küçük Kiraz Kuşu'nun Türkiye'de 5'inci kez kayda alındığını söyleyen kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı, veteriner Birol Hatinoğlu, türün kışları geçirmek için Çin ve Asya´nın güneydoğusuna göç ettiğini söyledi. Hatinoğlu, "Burada gözlemlenen bireyde kuş biliminde rastlantısal konuk olarak tabir edilen göç yolunu muhtemelen karıştırmış bir kuş. Kuşun fotoğraflandığını sosyal medya ve kuş fotoğraf ve gözlem siteleri ve ayrıca tüm dünyada kuş veri tabanının kaydını tutan 'eBird'e ekleyerek duyuruyoruz. Bu sayede bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız ve kuş bilimcilerde konudan haberdar olup şehrimize gelerek türü görmelerini sağlıyoruz" dedi.

BİRÇOK TÜRÜ FOTOĞRAFLADI

3 yıldır yaptığı gözlemlerle birçok kuş türünün Rize´de ve bölgede ilk kayıtlarını aldığını ifade eden Hatinoğlu, "Bu türlerin arasında Afrika´ya özgü bir tür olan Kap Kumrusu, Orta Asya türü olan Kızılkuyruklu Örümcekkuşu, bir çöl türü olan Çöl Ötleğeni, Asya´nın kuzeyine ait olan Akkaşlı Kiraz Kuşu, Avustralya ve Yeni Zelanda`ya ait tür olan Mahmuzlu incir kuşu, Ege adalarında gözlemlenen ada doğanını ve kuzey denizlerine ait bir çok martı türü yer alıyor. Rize, kuzey göç yolu üzerinde Sibirya ve Kafkasya göç rotasının yakınında kısmen de içerisinde bulunuyor. Nadir türlerin fotoğraflanması ve gözlemi için ülkede önemli bir noktadayız" diye konuştu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X