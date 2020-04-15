Küçük kızların yöresel şiveli

AA

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "evde kal" çağrısı ile Kovid-19 ile mücadeleye farklı bir katkı sağlamak için Afyonkarahisar'ın yerel kıyafetlerini giyen öğrenciler, evlerinde ailelerin çektiği videolarda mesajlar verdi.

Selçuklu İlkokulunun küçük kız öğrencileri, kısa videolarında yöresel şiveleriyle şöyle seslendi:

"Koreneya yakelenmek istemiyosanız, sağlikçilere yardımcı olceniz. Sokeğe çikmeceniz, ellerinizi de gözelce yuceniz. Bakın bi, sosyal mesafe deyip duruyola. Uzak durun, sarilmeyin ve altın günlerini etmeyin deyyola. Böyle olunca o virüsün yayılması azalıyo. Oturun gari evinizde, çıkmayın dışarı. Haşgeşli bükmeleriminiz evinizde edip yiyiverin gari. Abalarım, dayılarım, deyzelerim, emmilerim dışarı çıkmen, evinize kimseyi oturtturmen. Aççık öteye doğru kıyneşiverin, öteden konuşuverem.

Koranavirüsü kapmak istemeyosanız evde usul usul otceniz. Elinizi yüzünüzü ak pak yıkaceniz. Çocuklanızla da etkinlik etceniz. Sağlık çalışanlarımızı da yormeceniz ha baken. Sevdiklerinizi korumak için evde kalıven gari. Sokağa mokağa çıkmiceniz, evinizden kıyneşmiceniz. Evden çıkmiceniz sağlıklı kalceniz. Hoydur hoydur gezmeyin evde kalın gari. Arkideşle, şimdi koranavirüs diye bir şey varmış insanları hasta ediyomuş. Bundan sonra ellerimizi dımıl dımıl yucez. Evimizde oturcez, hem kendimizi hem de ailemizi korucez. Nere gidiyonuz, dışarda korona morona var. Biye yere gıyneşmen evinizde oturun gali. Bu virüs bitene kadar evlerinizden çıkmeyveceniz gali. Yoksa polis, jandarma gelir kolunuzdan tutar cezayı basıverir."

Selçuklu İlkokulu yönetimi de öğrencilerin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.