Küçük Mehmet Yiğit matematikte dünya birincisi oldu

AA

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Mehmet Yiğit Deniz, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 914 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

Dünya birincisi Deniz, öğretmenini ve okulunu çok sevdiğini belirterek "Çok mutlu oldum. 'Başkası kazanır' diye düşünüyordum. Ben kazandım." dedi.

Deniz'in annesi Miray Deniz ise öğretmeninin önerisiyle oğlunun sınava girdiğini söyledi.

Mehmet Yiğit'ten bu kadar büyük başarı kendilerinin de beklemediğini anlatan Deniz, "Öğretmenleri matematikte yetenekli olduğunu söylüyorlardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları kurucusu Arif Kocaay da 12 öğrencilerinin bu yarışma sonunda sertifika aldığını, onların başarılarıyla gururlandıklarını kaydetti.

- "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.