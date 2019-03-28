Küçük Menderes, baraj ve göletlerle suya kavuştu

Aydın, yaptığı açıklamada, DSİ olarak çok verimli olan Küçük Menderes Ovası'nda yatırımlarının devam ettiğini anlattı.
Bölgede 2003-2019 yıllarında 1 milyar 786 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini, inşaat, planlama ve proje aşamasındaki işler için ise 1 milyar 680 bin liralık harcama yapılacağını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Bu verimli ovanın 2003'de bir barajı yoktu. Küçük Menderes Ovası için 15 yılda 17 baraj ve gölet projesi geliştirdik. Bunlardan 9 baraj ve 1 göletin inşası tamamlandı. 4 barajın inşaatı hala devam ederken 3 proje de planlama aşamasında. Projeler hız kesmeden devam ediyor. Projeler tamamlandığında 17 baraj ve bir gölette 432 milyon 737 bin metreküp su tutulacak. Bu su ile 345 bin 50 dekar araziye can suyu sağlanacak."
"2050'YE KADAR SU SIKINTISI YOK"
İzmir'in içme suyu ihtiyacına da değinen Aydın, kentin yıllık ihtiyacının 206,6 hektometreküp, mevcut kaynakların kapasitesinin ise 411 hektometreküp olduğunu ifade etti.
Aydın, şehrin içme suyu ihtiyacının DSİ tarafından yapımları tamamlanan Tahtalı, Balçova barajları ile yer altı su kaynaklarından sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"İzmir'in uzun vadede içme suyu ihtiyacının mevcut kaynaklar ile birlikte Bornova Karaçam Göleti, Başlamış Barajı, Bostanlı Barajı, Alionbaşı Barajı, Değirmendere Barajı ve Düvertepe Barajı'ndan karşılanması planlanmakta. DSİ'nin geliştirmiş olduğu projeler ile il merkezinin içme ve kullanma suyu problemi 2050 yılı projeksiyonuna göre yüzde 100 oranında çözülmekte.
İzmir'de son haftalarda meydana gelen yağışlar yer altı sularının seviyelerinde ve barajlardaki doluluk oranlarında artışa neden oldu. Şu anda Ödemiş Bademli Barajı'nda yüzde 99, Bayındır Burgaz Barajı'nda yüzde 41, Ödemiş Beydağ Barajı’nda ise yüzde 12 su var. Yaz sulama sezonu için barajlarımızdaki su miktarları herhangi bir sıkıntıyı işaret etmese de üreticilerimizin su kullanımında tasarruflu olacaklarına inanıyoruz."
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