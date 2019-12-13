Küçük Muhammed'in yeniden ilk adım mutluluğu

AA

Adıyaman'da nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması geçiren ve Ankara'daki hastanede 65 gün yoğun bakımda kalan Muhammed Ömer Akkoyun, bilincinin açılmasının ardından yürüme yetisini kaybetti ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı.

Tedavisine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden Muhammed, merkezde robotik yürüme cihazıyla sürdürülen tedavi sayesinde ayağa kalkıp adım atabiliyor.

" BURADA ŞİFA BULDUK "

AA'nın haberine göre; Baba Teoman Akkoyun, oğlunun geçirdiği trafik kazasının ardından zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.Çocuğunun tedavisinin Ankara'dan sonra Malatya'da devam ettiğini anlatan baba Akkoyun, "Çocuğumuzu buraya getirdiğimizde yürüme ve denge yoktu. Şu an çok şükür iyi, hocalarıma teşekkür ediyorum. Biz burada şifa bulduk mutluyuz." dedi.

" SERGEN HOCA BENİ BEŞİKTAŞ MAÇINA GÖTÜR "

Yeniden adım atmaya başlayan, güçlükle konuşan ve futbolu çok seven Muhammet Ömer Akkoyun ise Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'dan istekte bulunarak, "Sergen hoca lütfen Beşiktaş maçını kazan, beni Beşiktaş maçına götür." diye konuştu.

" YAKINDA DESTEK ALMADAN YÜRÜYECEK "

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nin bölge illerindeki hastalara hizmet verdiğini ifade etti.

Aktürk, merkezin yaklaşık iki yıldır faaliyette olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yürüme yetisini kaybeden, felç geçiren, ortopedik ameliyatlar sonrası ve trafik kazaları sonrası yürüyemeyen, yürümekte güçlük çeken, yürüme yeteneğini tamamen kaybeden hastaların yeniden yürüyebilmeleri için Robotik Rehabilitasyon Merkezi önemli bir fırsat. Muhammed hastamız bize geldiğinde yürüyemiyordu, şu an destekle yürüyor. Yakında inşallah hiç destek almadan yürüyecek. Şehre yapılması planlanan fizik tedavi hastanesi ile Robotik Rehabilitasyon Merkezimiz daha da gelişecek. Şu an gün içinde yaklaşık 7 hastaya hizmet veriyoruz."

TEDAVİLERLE BAĞIMSIZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Merkezin Baş Fizyoterapisti Tuba Karabulut ise Muhammed'in merkezde 15. seansı aldığını anlatarak, şunları kaydetti: "Geldiğinde desteksiz yürüyemiyordu, daha doğrusu ayakta duramıyordu. Kol hareketleri henüz başlamamıştı. Burada aldığı tedavilerle bağımsız yürümeye başladı. Burada öğrendiklerini tedaviye paralel şekilde uyguluyor. Bu bir ekip işi. Muhammet Ömer'in, ailesinin ve çalışma arkadaşlarımın gayretiyle sağlığına en kısa sürede kavuşacağını düşünüyorum. Burada haftada 3 gün robotik rehabilitasyona giriyor. Günlük yaşam aktivitelerinde var olan fonksiyonlarını tekrar hayata geçirmek için günlük yaşam aktivitelerine paralel egzersizler yapıyoruz."Karabulut, robotik yürüme cihazıyla hastanın yürüme hızını da izleyebildiklerini sözlerine ekledi.