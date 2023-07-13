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        Yere düşen Mustafa'nın gözüne elindeki meyve bıçağı battı

        Bursa'da, evde oynadığı sırada yere düşen 4 yaşındaki Mustafa El Ali'nin elindeki meyve bıçağı gözüne battı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 19:52
        Küçük Mustafa'nın gözüne meyve bıçağı battı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Mustafa El Ali (4), evde eline geçirdiği meyve bıçağı ile oyun oynamaya başladı.

        Koşturduğu sırada dengesini kaybedip yere düşen Mustafa'nın elindeki bıçak, sağ gözüne battı. Kanlar içinde oğlunu yerde gören baba Abdurrahut Ali ve anne Ehlam Ali, Mustafa'nın gözüne tampon yaparak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Doktorların yaptığı kontrolde görme yetisini kaybettiği belirlenen Mustafa, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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