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Küçük ölçekli balıkçı gemilerine 6 bin liraya kadar destek ödemesi yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024 yıllarında gemilerin boylarına göre 3 bin 500 ila 6 bin lira arasında destek ödemesi yapılacağını bildirdi

Küçük ölçekli balıkçı gemilerine 6 bin liraya kadar destek ödemesi yapılacak
AA

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamındaki destekleri paylaştı.

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları destekleyeceklerini ifade eden Nebati şunları kaydetti:

"0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira ve 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre de kadın üreticilere ilave destek ödemeleri, Karar'ın yayımı itibarıyla balıkçı gemisinin sahibi veya ortağı olan kadınlara, şahsı veya ortakları adına destekleme başvurusunu bizzat gerçekleştirmeleri halinde yapılacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 ve 2024 yılı tarımsal destekleme bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanacak. Ödemeler hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.

Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri hak kazanmış olsalar dahi destekten yararlanamayacaklar.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak.

Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir desteği kullanamayacaklar.

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