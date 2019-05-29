'Küçük Şeyler' Karlovy Vary'de

İlk filmi “Babamın Kanatları” ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer’in Nisan 2019’da çekimlerini tamamladığı ikinci filmi “Küçük Şeyler”, 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yarışacak.

Yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı’nın üstlendiği “Küçük Şeyler”, 23. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yedi ödüle, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde beş ödüle layık görülmüştü.

Yönetmen Kıvanç Sezer (sağda) Yardımcı Yönetmen Emin Akpınar

Sezer'in, kendisinin yazıp yönettiği ve çekimleri nisan ayında tamamlanan “Küçük Şeyler”de başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaşıyor.

Alican Yücesoy-Başak Özcan

“Küçük Şeyler”, modern Türkiye’nin yeni orta sınıf, beyaz yaka yaşantılarını; hayatlarında yeni bir noktanın eşiğine gelen Onur ve Bahar çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kabuslarla, absürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle beyaz perdeye taşıyor. Üç ayrı kısa film gibi çekilen film mizah unsurunun eksik olmadığı, trajikomik anlatım diliyle dikkat çekiyor.

Ece Dizdar

“Küçük Şeyler”de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tuncer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler ve Nihan Aypolat rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor.