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        Haberler Gündem Güncel Küçük Süleyman'ın feci ölümü! Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı | Son dakika haberleri

        Küçük Süleyman'ın feci ölümü! Bisikletiyle çarptığı traktörün tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bisikletiyle çarptığı traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkışan 10 yaşındaki Süleyman Büyükköse hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:02
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        Küçük Süleyman'ın feci ölümü!
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde dün öğe saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

        Yokuş aşağı indiği sırada bisikletinin frenleri tutmayan 10 yaşındaki Süleyman Büyükköse, Ö.C.'nin (30) kullandığı traktöre çarptı. Büyükköse, traktörün arka tekeri ile çamurluğunun arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bütükköse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Büyükköse’nin cenazesi, Seyitgazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Büyükköse, bugün öğle namazının ardından Cevizli Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Kaza
        #Eskişehir
        #Süleyman Büyükköse
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