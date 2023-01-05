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Küçük Zeynep'in korneaları iki hastaya "ışık" oldu

Antalya'da ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'dan alınan kornealar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla iki hastaya nakledildi

Küçük Zeynep'in korneaları iki hastaya
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AA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bazı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Zeynep Sükeyna Fidancı'nın ani kalp durması sonucu 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Zeynep'in ailesi, çocuğun organlarını bağışlama kararı aldı.

Çocuğun iki böbreği, karaciğeri yılbaşı gecesi organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Zeynep'in kornealarının nakli de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibince gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ekibi, büyük bir titizlikle gerçekleştirilen kornea nakillerini görüntüledi.

"HASTALAR GÖRMEYE BAŞLAYINCA ÇOK DUYGUSALLAŞIYOR"

Prof. Dr. Mustafa Ünal, nakil yapılan Didem Üçöz ve Elif Sarı'nın korneanın deformasyonuyla ilerleyen ve görmeyi azaltan "keratokonus" hastası olduklarını söyledi.

Hastalığın ilerleyen evrelerde nakil gerektirdiğini belirten Ünal, iki hastanaye küçük Zeynep'ten alınan korneaları başarılı bir şekilde naklettiklerini dile getirdi.

Bazı hastaların uzun süredir nakil beklediğine dikkati çeken Ünal, "Hastalarımız nakil sonrası görmeye başlayınca çok duygusallaşıyor, boynumuza sarılıyorlar. Hastamızın bu mutluluğunu görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor" dedi.

"NAKİL HABERİNİ ALINCA MUTLULUKTAN AĞLADIM"

Kornea nakli yapılan 35 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Üçöz, kendisine 10 yıl önce teşhis konulduğunu ve zamanla görme kaybının arttığını anlattı.

Öğretmen olduğu için daha çok zorlanmaya başladığını belirten Üçöz, "Deftere yazı yazmakta zorlanıyordum, bulanık görüyorum. Mesela otobüs numarasını göremediğim için durakta saatlerce beklediğim oldu. Nakil haberini alınca mutluluktan ağladım, en güzel yeni yıl hediyesi oldu." diye konuştu.

Güzellik uzmanı 38 yaşındaki Elif Sarı da baş ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini ve "keratokonus" teşhisi konulduğu söyledi.

Zamanla görme kaybının arttığını ve sol gözünün sadece yüzde 2 oranında görebildiğini ifade etti.

Her şeyi bir bulut tabakası arkasındaymış gibi gördüğünü belirten Sarı, "Daha önce sağ gözümden nakil oldum, yüzde 35 görmeye başladım. İlk operasyondan sonra renkleri öğrendim, her şeye çok mat bakıyormuşum" dedi.

Hastaneden nakil haberi telefonu alınca heyecandan konuşamadığını ve telefonu eşine verdiğini anlatan Sarı, hemen Mersin'den yola çıkarak Antalya'ya geldiğini söyledi.

Zeynep'e ve organ bağışına karar veren ailesine hep dua edeceğini dile getiren Sarı, "Ben de organlarımı bağışladım. Biri bana can olduysa ben de can olmak istiyorum. Herkes organ bağışı yapsın, kornea bağışı için sıra bekleyen çok insan var. İnsanlar daha fazla bağışta bulunsun. Mustafa Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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