Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu - MUĞLA

AA

.F.Ç'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde saldırdığı iddia edilen sokak köpeği, av tüfeğiyle vuruldu.Telef olan köpek, yakındaki bir çöp konteynerine atıldı. Çevreden olaya tanık olan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.C.Ç. babasının, köpeğin sürüye iki kez saldırması ve keçi yavrularından birini yaralaması üzerine korkutmak için tüfekle havaya ateş ettiğini, köpeğin babasının üzerine doğru gelmesi üzerine de tekrar ateş etmek zorunda kaldığını iddia etti.