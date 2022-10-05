Küçükçekmece'de 14 katlı binada korkutan yangın 0:00 / 0:00

AA

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.