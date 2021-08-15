Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında genç kız ile 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi.

Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak’ta dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katandaki oturma odasında elektrik tesisatından yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangının fark edilmesi üzerine evde bulunan biri genç kız ve 2 çocuk olmak üzere 3 kişi son anda kapıdan kendi imkanlarıyla kaçarak, kurtuldu.

Kısa sürede üst kata sıçrayan yangın korkuya neden oldu. Komşular tarafından bina boşaltıldı, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye gelene kadar ev sakinleri ile komşular kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen genç kız tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında da 2 itfaiye eri dumandan etkilenirken, biri dayanamayıp yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı.

Yangının söndürülmesinin ardından iki daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik tesisatından çıktığı ileri sürüldü.