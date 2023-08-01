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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de dram! 95 yaşındaki kadını evden çıkardılar... - En son haberler

        Küçükçekmece'de 95 yaşındaki kadın sokakta kaldı

        3 yıl önce kızı vefat eden 95 yaşındaki kadın iddiaya göre, ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla evden çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:29
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        95 yaşındaki kadın sokakta kaldı
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        Küçükçekmece, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında 15 yıldır ikamet eden 95 yaşındaki Hikmet Zeren, ev sahibinin icraya vermesi nedeniyle köpeği ve eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. 95 yaşındaki kadının hayatı 3 yıl önce kızı Sevda Koray'ın vefat etmesiyle kabusa döndü. İddiaya göre, Hikmet Zeren, kızı vefat ettikten sonra abisinin kızı S.Z.'ye banka işlerini halletmesi için vekalet verdi. Son 3 yıldır yeğeni ile ev sahibi arasında kira artışı konusunda anlaşmazlık yaşandı.

        Kira artışındaki farkı 3 senedir alamayan ev sahibi tahliye için dava açtı. Dava sonucuna göre dün eve gelen icra memurları kararı uyguladı.

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        Hikmet Zeren, eşyaları ve köpeğiyle birlikte sokakta kalırken komşuları sahip çıktı. Komşularının evlerine davet ettiği Hikmet Zeren geceyi bir komşusunun evinde geçirdi.

        "EV SAHİBİNİN VE YEĞENİNİN VİCDANLI OLMASINI BEKLERDİK"

        Hikmet Zeren´in komşusu Özlem Sönmez, "Hikmet teyzeyi ortalama 15 yıldır tanıyorum. 3 sene önce kızı vefat etti. Kızı vefat ettikten sonra devreye yeğeni girdi ama ilgilenmedi. Gelip gitmedi. Hastane olsun, alışverişi olsun, temizliği olsun bizler yardımcı olduk. Kendisinin emekli maaşı ve birikmiş bir miktar parası vardı. Birikmiş parasına yeğeni tarafından el konulduğu için, ortalama da 3 senedir kira artışı yapılmadığı için kira farkından dolayı ev sahibi icra takibi başlatıyor. Kadın 95 yaşında gelen karara da itiraz edemiyor. Biz son dakika öğrendik, karar kesinleşince evden tahliye kararı çıktı. Şuan da gördüğünüz gibi asla evini bırakmak istemiyor. Bir tane köpeği ve kedileri var. Burada ev sahibinin vicdanlı olmasını beklerdik. Çünkü kadının parası var. Yeğeninin vicdanlı olmasını beklerdim çünkü parası onda. Çok fazla yaşayacağını tahmin etmiyorum ama o para burada bakımla beraber onu hayatını idame ettirirdi. Asla ve asla bakım evine gitmek istemiyor. Yeğeninin tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama Etiler civarında oturduğunu biliyorum. Dediğim gibi yeğeni gelip gitmez ve hiç ilgilenmezdi onun tek amacı bize de şunu söylediği 'Lütfen komşuları olarak şikayet edin, polis ve devlet el koysun. Onu buradan alsın götürsün'. Belediye destek veriyor, yemeğini getiriyor, gerekirse temizliğini yaptırıyor. Bizler de yaptırıyoruz" dedi.

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        "EV SAHİBİ 2-3 YILLIK SÜREÇTE KİRA ARTIŞI YAPILMADIĞI İÇİN DAVA ETMİŞ"

        Hikmet Zeren´in 2015 yılından beri komşusu olduğunu söyleyen Canan Simaiş ise, "Hikmet hanımın kızı vefat etmeden önce de kendileriyle manevi olarak ilgileniyordum. Kızı vefat ettikten sonra maddi işlerini devam ettirsin diye yeğenine vekalet verdiğini daha sonra öğrendim. Maaşından harcama yapmak istediği zaman yardımcı olmam için bana maaş kartını verdi. Çekip kullanamayınca bankaya sorduk ve maaşında haciz var cevabını aldım. Sebebi ise ev sahibi, 2-3 yıllık süreçte kira artışı yapılmadığı için dava etmiş ve kira artışı yapılmadığı için 17 bin liralık bir haciz kararı alınmış. Hikmet hanımın hesabında 3 bin lira olduğu için o çekiliyor ve 14 bin liralık bir borcu kalıyor. Emekli maaşına haciz getirilemediği için 14 bin lirayı emekli maaşından çekemediler. Ben bunu yeğenine söyledim. Sedef hanımın 14 bin liralık borcu ne zaman ödediği belli, ev sahibinin tahliye kararını aldırmasından sonra borç ödendi. Ev sahibi bu borç ödenmediği için 2´inci bir dava açıyor ve tahliye kararı ile dava sonuçlanıyor. Hikmet hanıma bugün tahliye edileceğine dair bir belge gönderilmedi. Bankadaki parasının bankada olmadığını biz ev sahibinin koyduğu ilk duruşma sonunda icradan öğrendik. O para şu an yeğeninde, o zaman öğrendik. Sedef hanım kendisiyle hiç ilgilenmediği için olay bu noktaya geldi" diye konuştu.

        #küçükçekmece
        #Son dakika haberler
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