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Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın paniği
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Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın korkuttu

İstanbul Küçükçekmece'de alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, kısa sürede alışveriş merkezinin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü

Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın paniği
Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde yangın paniği
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AA

Küçükçekmece’deki bir alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kafede başlayan yangın kısa sürede alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinde hasar oluştu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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