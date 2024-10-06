Küçükçekmece'de asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de asayiş uygulaması yapıldı
Giriş: 06.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:30
İlçedeki uygulamaya, çok sayıda devriye ekibi, yunus timi, trafik unsurları ve bekçiler de katıldı.
Şüpheli kişilere kimlik sorgulaması ve üst araması yapılan uygulamada, trafik ekiplerince durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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