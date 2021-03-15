Küçükçekmece'de bir şirkete bombalı saldırıya ilişkin dava açıldı

AA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdurlar Soner Yılmaz ve Türkay Yılmaz'a ait şirket hedef alınarak 20 Eylül 2020'de silahla ateş edilmesi sonucunda binaya mermi isabet ettiği belirtilerek, 4 Ekim 2020'de de aynı iş yeri önüne bir adet el bombası atıldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı, bu olayı gerçekleştiren kişilerin kaçtığı anlatıldı.

Bombalı saldırıyı sanıklar Ferdi Çelik, Samet Akdaş ve Uğur Eser'in gerçekleştirdiği yönünde ihbar alındığı ifade edilen iddianamede, yapılan araştırmada sanıkların olayda kullanılan plakasız aracı kiraladıkları ve HTS kayıtlarından da olayı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, silahlı saldırı olayından kısa bir süre önce ise sanıklardan Uğur Eser'in olay yerinde olduğu ve diğer sanıklardan Ahmet Karasu ve Gökmen Eray Sezgin ile otogar yakınlarında bir araya geldikleri anlatılarak, sanıkların silahlı saldırı olayında iştiraklerinin olabileceği aktarıldı.

Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, 18 Eylül 2020'de sanıklardan Onur Özbizerdik ile ilgili bir Instagram hesabı üzerinden "Mehmet Ali Yılmaz aramızdaki konuyu ne zaman çözeceğiz?" şeklinde paylaşım yapıldığı anlatılan iddianamede, Mehmet Ali Yılmaz'ın olayın gerçekleştiği şirketin onursal başkanı ve mağdurların babası olduğu kaydedildi.

İddianamede, olayla ilgili gözaltına alınan bir kısım sanıkların telefonlarında sanık Özbizerdik'e ait fotoğraflar, görüntülü konuşmalara ait fotoğrafların bulunduğuna işaret edildi.

İddianamede, sanık Uğur Eser'in her iki eylemde de ortak şüpheli olduğu anlatılarak, sanığın bu eylemleri İsmail Onur Özbizerdik'in talimatıyla organize ederek etrafına topladığı suç geçmişi bulunan şahıslarla birlikte gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sanıkların hiyerarşi içerisinde olan bir suç örgütü yapılanmasında hareket ettikleri belirtilen iddianamede, bu bakımdan İsmail Onur Özbizerdik elebaşılığında bir suç örgütünün var olduğu aktarıldı.

İddianamede, Uğur Eser ve Yavuz Düzenlier'in bu suç örgütünde yönetici olarak yer aldıkları anlatılarak, "Gerçekleşen iki saldırı eylemi birlikte ele alındığında emir ve talimatla hareket ettikleri görülen sanıklar Samet Akdar, Ahmet Karasu, Gökmen Eray Sezgin ve Ferdi Çelik'in bahse konu yapıda örgüt üyesi konumunda bulundukları anlaşılmıştır." denildi.

Sanık Özbizerdik elebaşılığındaki suç örgütünün silahlı bir yapıya sahip olduğu, özellikle sanıklar Eser ve Düzenlier'in günlük hayatta dahi silah taşımaya özen gösterdiği belirtilen iddianamede, sanık Özbizerdik'in olayları gerçekleştirmesi için talimat verdiği Eser'in, her iki saldırının gerçekleşmesini sağladığı kaydedildi.

İddianamede, sanık İsmail Onur Özbizerdik, Uğur Eser ve Yavuz Düzenlier'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 17 yıl 10 aydan 47 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanık Ferdi Çelik, Gökmen Eray Sezgin, Samet Akdaş ve Ahmet Karasu hakkında ise "suç örgütüne üye olma", “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "silahlı tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 14 yıl altışar aydan 39 yıl dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.