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Küçükçekmece'de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Küçükçekmece'de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında
İki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Diğer yandan olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürülmüş, toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtılmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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