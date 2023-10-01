Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Giriş: 01.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:55
Küçükçekmece ilçesi Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 metrobüste hasar oluşurken, araçlardan biri bölgeden çekildi.