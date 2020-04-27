Küçükçekmece'de kahvehanede oyun oynayan 10 kişiye para cezası

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 995 bini geride bıraktı

AA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı Mahallesi'nde Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen baskında, oyun oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 10 kişiye, toplam 31 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

Söz konusu kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.