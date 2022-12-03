O bina yıkılacak! 0:00 / 0:00

DHA

Küçükçekmece'de kolonu patlayan 24 yıllık bina için karar verildi. 12 dairesi olan binada güçlendirmenin yetersiz olacağı tespitinin ardından yıkımına karar verildi. Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde 1998 yılında yapılan 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu patladı. 1 Aralık Perşembe günü meydana gelen olayda binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

GÜÇLENDİRME YETERLİ OLMAYACAK Fotoğraf: İHA Güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı. Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ile mühendisler, karot örneklerini alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin sonucunda 1998 yılında faaliyete geçen apartmanın içinde oturulamayacak derecede riskli olduğu ve güçlendirmenin faydalı olmayacağı tespit edildi.

YIKIM KARARI Fotoğraf: DHA Tespit çalışmalarının ardından Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri ve üniversiteden gelen mühendis ekip, apartmandaki mülk sahipleri ile toplantı yaptı. Toplantının ardından bina için yıkım kararı alındı. Yapılacak kentsel dönüşüm işlemlerinden sonra içinde 12 daire olan 24 yıllık bina yıkılacak.