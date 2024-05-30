Küçükçekmece'de kuşları beslerken silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesindeki boş arazide güvercinleri besleyen İsmail G, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı
Şüpheliler, İsmail Gyi silahla yaraladıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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