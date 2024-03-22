Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. DHA'nın haberine göre; kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.