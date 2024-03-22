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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

        Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklenmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 02:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 02:05
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        Küçükçekmece'de motosiklet devrildi: 2 yaralı
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        Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. DHA'nın haberine göre; kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        #küçükçekmece
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