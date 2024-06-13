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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de plakasız araçtan ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de plakasız araçtan ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Plakasız araçtan açılan ateşte 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:58 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:59
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        Plakasız araçtan kurşun yağdırdılar! 2 yaralı
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        Küçükçekmece'de bir gruba araçtan silahla ateş açıldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

        PLAKASIZ ARAÇLA GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDILAR!

        Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı.

        AA'nın haberine göre, saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        YAKLAŞIK 30 BOŞ KOVAN BULUNDU

        30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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