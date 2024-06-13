Küçükçekmece'de plakasız araçtan ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Küçükçekmece'de bir gruba araçtan silahla ateş açıldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

PLAKASIZ ARAÇLA GERİ DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDILAR! Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. AA'nın haberine göre, saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı. REKLAM İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.