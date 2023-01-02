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DHA

Küçükçekmece'de polisin bir şüpheliyi bacağından vurması cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelinin, 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Olay, gece saat 01.55'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı için olay yerine gelen polis ekiplerini görenlerden F.A. isimli bir kişi, polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz" dedi. F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.'nın oğlu F.A., polisin babasını gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polis, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen F.A.'yı alarak emniyete götürdü.

Ekipler F.A.'nın işlemlerini yaparken, oğlu F.A. da ailesiyle birlikte polis merkezinin kapısında beklemeye başladı. Taşkınlık çıkardığı belirtilen oğul F.A. da gözaltına almak istedi. Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A.'nın, kendisini gözaltına almak isteyen polislere tekme atarak kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polisin şüpheliyi vurma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bacağından vurulan F.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Baba F.A.'nın da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, yaralı olan oğlu ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.