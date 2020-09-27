İHA

Olay akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi metruk binanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Ateş açan kişinin 'Kardeşimi zehirlediniz' diye bağırdığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ateş açan kişiyi gözaltına aldı. Metruk binanın içine giren ekipler binada kimseyi bulamadı.

MAHALLELİ METRUK BİNA ÖNÜNDE TOPLANDI

Olaydan yarım saat sonra metruk binaya 3 kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri cadde üzerinde toplandı. Mahalleli içeride bulunan şüphelileri dışarı çıkarmak için binaya taş ve maytap attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bina içine giren ekipler biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

"BENİM KARDEŞİMİ DÜŞÜRDÜNÜZ NE İSTEDİNİZ ONDAN"

Mahallede oturan Uğur Çelik, "Buraya gelip sürekli uyuşturucu kullanıyorlar, farklı farklı kişiler. Polis haftada bir kaç kez geliyor ama aldığını götürüyor başka olan hiçbir şey yok. Uyuşturucu kullanmakla kalmayıp aynı zaman da satıyorlar da. Karşı apartmana da dadanmaya başlamışlar para istemeye vesaire. Bununla alakalı da elinde silahla bir vatandaş geldi. 'Benim kardeşimi düşürdünüz ne istediniz ondan 15 yaşındaki çocuktan, bunun hesabını canımla da ödeyecek olsam soracağım hesabını"' dedi. Ondan sonra memur beyler gelerek o arkadaşı aldılar, yarım saat ya geçti ya geçmedi üç kişi binaya geldi. Aynı zaman da bunlara karşı çıkan bize mahalleliye de saldırarak yaraladılar da. Bundan sonra zaten mahalleli galeyana geldi. İçeriye mahalleli taş attı, içerideki üç kişi hiçbir şekilde çıkmadı. Polisler ve bekçiler gelerek üç kişiyi gözaltına alarak götürdü." dedi.