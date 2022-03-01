Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 7 yaralı 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan 19 yaşındaki S.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde ve berber dükkanında inceleme yaptı.

Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.