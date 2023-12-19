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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu

        Küçükçekmece'de spor kulübü başkanı silahla bacağından vuruldu

        Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından dolayı çıkan silahlı kavgada, Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş bacağından vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:35 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:35
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        Spor kulübü başkanına silahlı saldırı!
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        Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.

        Ekipler, kaçan şüpheli Levent K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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