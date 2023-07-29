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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Küçükçekmece'de tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        İstanbul Küçükçekmece'de birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 06:49
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        Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
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        Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan G.E. (46), beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Olay, Küçükçekmece'deki bir sitede dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, G. E. ile bir süredir beraber yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, G.E'yi bıçakla ağır yaralayıp kaçtı. Sitede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede G.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Ekiplerin incelemesinin ardından G.E.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
        #küçükçekmece
        #haberler
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