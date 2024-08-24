Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de ters yön kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de ters yön kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ters yönden gelen hafifi ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 00:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ters yön kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, perşembe günü saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Kılıç Ali Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre sokak üzerinde hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

        3 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kavga sırasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #küçükçekmece
        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Kennedy, Trump'a destek verecek
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Ferdi transferi resmen açıklandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem