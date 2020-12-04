Küçükçekmece'deki cinayet davasında karar

AA

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı.

Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen katılan avukatları, mahkemenin daha önce verdiği kararda direnmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Abdullah Melih Barış, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı bir diyeceğinin olmadığını ifade ederek, ''Hakkımda tahrik hükümleri ve indirim uygulansın. Yaşadıklarımdan dolayı da pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim, ailem mağdur durumdadır. Bu durumlar göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış'ın Nurcan Arslan'ı ''tasarlayarak öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki iyi hali gözetilerek cezasının müebbet hapis cezasına indirilmesine karar verdi.

Sanık Barış hakkında şartlar oluşmadığından haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Karara, üye hakim muhalefet şerhi koydu. Şerhte, ''Sanığın çoğunluk tarafından uygulanan geçmiş yaşamı ve duruşmalardaki iyi hali kriterlerinin devamından olacak şekilde cezanın failin geleceği üzerinde olumlu ve ıslah edici etkisi olacağı yönünde kanaatim oluşmadığından bu madde hükmünün uygulanmasının mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğa katılmıyorum.'' denildi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkalı'da 30 Ocak 2016'da Nurcan Arslan'ın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barış'ın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu anlatılmıştı.

Sanık Barış'ın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği takdirde öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu aktarılan iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, sanık Abdullah Melih Barış'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak, cezayı müebbet hapse indirmişti.

Mahkeme ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ile bin lira adli para cezası vermişti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.