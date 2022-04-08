Göl kıyısında cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Küçükçekmece Gölü kenarındaki sazlık alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi böcek ilaçlama ekibinin amfibi araç ile yaptığı çalışmada gördüğü, önemli ölçüde bozulmuş ceset güçlükle alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu kişini kimliğini belirlemek için çalışma yapılırken kayıp dosyaları da tek tek ele alındı. DHA'nın haberine göre; ceset üzerinde inceleme sürerken, yapılan ilk tespitlerde şahsın kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, yakınlarının aylardan bu yana aradığı ancak sonuca ulaşamadığı, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'ndeki evinden lacivert mont ve siyah kasketi ile ayrılan Burhan Yılmazcoşar'ın yakınlarına ulaştı. Yılmazcoşar´ın ölüm nedeni konusunda da araştırmanın devam ettiği belirtildi.