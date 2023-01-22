Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm

Küçükçekmece Gölü'nde parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, 23 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Cansız bedenin Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Küçükçekmece Gölü’nde 23 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar gölün 15 metre açıklarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve dalgıçların aramaları sonrası gölde bulunan 23 yaşındaki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen talihsiz gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri gölün çevresinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Köse'nin cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu Kurumu'na kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çetenin akılalmaz düğün oyunu! Tarihe geçtiler... - En son haberler
GÜNDEM Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine ...
Son dakika: Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
GÜNDEM Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?
GÜNDEM İstanbul Havalimanı metro durakları!
Seçim tarihi 14 Mayıs olursa 6 nisan 2022’ de kabul edilen seçim kanunu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı?
GÜNDEM Seçim tarihi ile ilgili tartışmalar
HAVA DURUMU son dakika: Yağmur ve sis var - Meteoroloji uyardı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! Yağmur ve sis var
Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
GÜNDEM Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta yangın faciası
ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023: En güzel, resimli, yeni, yazılı, kısa, uzun, dualı ve hadisli Üç Aylar mesajları ile mübarek Recep ayı sözleri
GÜNDEM En güzel, yeni Üç Aylar mesajları...
Adana’da kontrolden çıkan otomobil Çakıt Çayı'na uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu! 1 ölü 2 yaralı
Üç aylarda yapılacak ibadetler: Üç aylarda nasıl ibadet edilir hangi dualar, sureler okunur?
GÜNDEM Üç aylarda yapılacak ibadetler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.