Küçükçekmece'de 7 katlı bina kaydı!

Küçükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında 7 katlı binada kayma meydana geldi Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında önlem alınmadığı için bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. Hasar oluşan 32 dairelik bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde öğlen saatlerinde Baş Mimarlık Mühendislik İnşaat şirketi adlı bir firmanın yaptırdığı inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada hasar oluştu. Binanın arka kısmında inşaat firmasının herhangi bir önlem almadığı için kayma meydana geldiği görüldü. 32 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı tahliye edilirken bina sakinleri ise apartman önüne çıkarak beklemeye başladı.

Bina sakini Serkan Alkan herhangi bir tedbir alınmadığını belirterek “Çökmeler başlayınca geçici perde uygulaması yaptılar. O perde tutmadı.” şeklinde konuştu. Öte yandan olayın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

Kameraya konuşan bina sakini Serkan Alkan, “Burada inşaat yapıyorlardı. Temel atılırken bu toprağın kayacağını, binanın yüksek olduğunu ve perde örülmesi talebinde bulunduk. Yapılacağı söylendi. Çökmeler başlayınca geçici perde uygulaması yaptılar. O perde tutmadı. Şimdi binanın toprağı kaydı. 32 daire şuan tehlike altında. Şuan bina boşaltıldı. Büyük ihtimal denetimsiz bir inşaat var. 32 dairede kalan vatandaşlar mağdur durumda. Bu bina çöktüğü zaman insanlar nereye gidecek. Binaya kimse giremiyor insanlar bu akşamı nerede geçirecek? 6 Şubat’ta deprem yalamadık ama depremi şimdi yaşayacağız. Canlar kaybolduktan sonra mı duvar örülecek. Tek çaremiz biran önce buranın hallolması” dedi.