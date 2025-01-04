Küçükçekmece’de binaya silahla ateş açıldı
Küçükçekmece'de 4 katlı binaya silahla ateş açılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.
Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.