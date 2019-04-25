Başkan Bozdoğan; “Çocuğumuzun yaşadığı travmanın telafisi mümkün olmasa da küçük kızımızın yaralarını sarmak, yalnız olmadığını hissettirmek ve eğitim hakkını en iyi şekilde kullanarak bireysel gelişimini tamamlaması için üniversite hayatı bitene kadarki eğitim masraflarını Tarsus Belediyesi olarak destek olacağız” dedi.

Hakan Bulut'un haberine göre Başkan Bozdoğan sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki kızın üniversite hayatı bitene kadarki eğitim masraflarını karşılayacaklarını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti;



“Çocuk istismarına maruz kalan çocuğumuza yönelik sanık hakkında verilecek bugünkü karar duruşmasında, adli mercilerin vereceği hükümde ‘’Adaletin Tecelli Edeceğine’’ olan inancımız sonsuzdur. Çocuğumuzun yaşadığı travmanın telafisi mümkün olmasa da mağdurenin yaralarını sarmak, yalnız olmadığını hissettirmek, eğitim hakkını en iyi şekilde kullanarak bireysel gelişimini tamamlaması, kendisiyle barışık ve özgüvenli birey hedefiyle toplumsal alanda mücadeleci pratiğe sahip olacağı umuduyla, küçük kızımızın eğitim masraflarına Tarsus Belediyesi olarak destek olacağımızı kamuoyuna saygılarımla sunarım.”