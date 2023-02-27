İHA

Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının yaptığı çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. Daha öncede çöken yol, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

DERİN YARIKLAR ÇATLAKLAR OLUŞTU Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Yolda derin yarıklar ve çatlaklar oluşurken, herhangi bir önlem alınmadığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar çökmeden dolayı tedirgin olduklarını belirtti. Öte yandan, 2022 yılının Ağustos ayında çöken yol daha sonra ekipler tarafından onarılmıştı.