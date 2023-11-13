Selahaddin Eyyubi kimdir? İşte hayatı
Tarihin derinliklerinden günümüze kadar gelen liderlerden biri olan Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasının kahramanları arasında yer almaktadır. 12. yüzyılın ortalarında, Haçlı Seferleri'nin gölgesinde, Eyyubi Sultanı Selahaddin, haçlıları Kudüs'ten geri püskürtmesi ve adil yönetimiyle bilinmektedir. İşte tarihteki büyük liderlerden biri olan Selahaddin Eyyubi hayatına dair önemli detaylar...
Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi hayatı merak ediliyor. Selahaddin Eyyubi, 532 (1138) yılında bugünkü Irak'taki Tikrit'te, tanınmış bir ailede dünyaya gelmiştir. Irak'taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı onun adını taşımaktadır. İşte "Selahaddin Eyyubi kimdir?" sorusunun yanıtı...
SELAHHADDİN EYYUBİ KİMDİR?
İslam ansiklopedisinden alınan bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi, 532 (1138) yılında Tikrit'te doğdu. Babası Necmeddin Eyyûb, Selçuklular'ın Tikrit valisiydi. Selahaddin, amcası İmâdüddin Zengî'nin hizmetine girdi ve Zengî'nin ölümünden sonra Musul'da vali oldu. Nûreddin Mahmud Zengî'nin Halep ve çevresinin hükümdarı olmasıyla Selahaddin, ordu kumandanlığı ve Dımaşk valiliği gibi önemli görevlere getirildi. Aynı dönemde Fâtımî Veziri Şâver b. Mücîr'in yardım talebi, Selahaddin'in Mısır'a müdahale etmesine neden oldu. Mısır'daki Fâtımî Devleti'nin içsel sorunları, Haçlılar ve Nûreddin Mahmud Zengî'nin dikkatini çekti.
Selahaddin Eyyubi, Mısır'ı ele geçirerek bölgedeki stratejik üstünlüğü sağladı ve 567'de Fâtımî hilâfetine son verdi. Daha sonra Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı seferlere çıktı, birçok şehri fethetti ve bölgedeki hâkimiyetini güçlendirdi. 1187'de Hıttîn Meydan Muharebesi'nde büyük bir zafer elde etti ve ardından Kudüs'ü fethederek Haçlılar'ı bölgeden çıkardı. Selahaddin'in başarıları, Haçlılar'ın tepkisini çekti, ve 1189'da ünlü Üçüncü Haçlı Seferi başladı. Bu süreçte Akka Kuşatması önemli bir dönemeç oldu. Selahaddin, mücadeleleri sırasında stratejik başarılar elde etti, ancak Akka'nın düşmesine engel olamadı. 1192'de taraflar arasında bir anlaşma sağlandı ve Selahaddin'in ölümünden kısa bir süre sonra 1193'te Dımaşk'ta vefat etti.
Selahaddin Eyyubi'nin liderliği ve stratejik dehası, bölgedeki politik dengeyi değiştirdi ve İslam dünyasında büyük bir etki yarattı. Fâtımî ve Haçlı egemenliğine son vererek bölgeyi birleştirdi. Selahaddin'in ardından Eyyûbî Devleti, onun oğulları tarafından yönetildi ve Mısır ve Suriye'de uzun yıllar süren Türk hâkimiyetinin temelini attı.