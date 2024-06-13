Kudüs Seriyyeleri: Gazze'ye komşu İsrail kentlerini bombaladık

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, "İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlara tepki olarak Gazze Şeridi'ne komşu şehir ve yerleşim birimlerinin füzelerle vurulduğunu” bildirdi.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşdod ve Aşkelon şehirlerini ve Mefilsim, Niram ve Sderot yerleşim birimlerini füzelerle bombaladık. Bombardıman, Siyonist düşmanın Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Gazze'den Aşkelon da dahil olmak üzere İsrail’in güneyindeki bölgeleri hedef alan füze saldırısı düzenlendiğine dair son dakika heberleri geçti.