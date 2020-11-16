Kudüs'te İsrail, ABD, Bahreyn üçlü toplantısı

AA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, 18 Kasım Çarşamba günü Kudüs’te ABD, İsrail, Bahreyn üçlü toplantısı gerçekleştirilecek.

Haberde, Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani’nin iki ülke arasında 15 Eylül’de imzalanan normalleşme anlaşmasından sonra İsrail'i ilk kez ziyaret edeceğine işaret edildi.

Zeyyani’nin çarşamba günü Tel Aviv’e ulaşacağı belirtilerek, İsrail ile Bahreyn arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılması konularının görüşüleceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Bahreyn heyetinde Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani ile üst düzey yetkililerin de yer alacağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da İsrail'e resmi ziyareti çarşamba günü başlayacak. Amerikan basınına göre, Pompeo, ziyaret kapsamında 1967'den bu yana işgal altında bulunan Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine de gidecek.

Mike Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olacak.