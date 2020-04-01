Kudüs'te Palmiye Pazarı yürüyüşü Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

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İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Latin Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl Et-Tur'daki Beyt Faci Manastırı'ndan başlayıp eski şehir bölgesindeki Saint Anne Kilisesi'nde son bulan ve binlerce Hristiyanın katıldığı yürüyüşün Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İptal kararının, Kudüslülerin korunması ve salgın nedeniyle alınan önlemlerin uygulanması amacıyla alındığı kaydedildi.

Hristiyan inancına göre Paskalya'dan önceki son pazar, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayram olarak kutlanıyor.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20, vaka sayısı 5 bin 358 olarak açıklanmıştı.