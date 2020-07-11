Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Hristiyanların en kutsal mekanları arasındaki Kıyamet Kilisesi 24 Mayıs tarihinde açılmasının ardından artan korona virüs vakaları nedeni ile yeniden ibadete kapatıldı.
Kilisenin anahtarlarından sorumlu Adeeb Joudeh al-Husseini, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kilisenin bu sabah itibari ile kapalı tutulduğunu aktardı. Kilisenin ne zaman yeniden ibadete açılacağı belirtilmezken, ilk salgın dalgasında 2 ay boyunca ibadete kapalı kalmıştı.
Öte yandan Filistin’de toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 829’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a yükseldi.
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