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SERT SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLEBİLİR Elma, patates ve soğan gibi sebzeler ile meyveler, küflendiği zaman küflenen bölgeden arındırıldıktan sonra yeniden tüketilebilir.

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YUMUŞAK SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLMEMELİ Domates, şeftali ve incir gibi yumuşak sebze ile meyveler çabuk bozulduğu için küflendikten sonra tüketilmemelidir.