Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Küflenen gıdaların hangisi tüketilmeli, hangisi tüketilmemeli?

        Küflü gıdalar: Tüketilebilir mi? Hangileri güvenli, hangileri değil?

        Son kullanma tarihi geçen ve küflenen gıdaların birçoğu sağlığa zararlı olduğu için tüketilmemelidir. Ancak bazı küflenmiş gıdaların küflü bölgeleri temizlendikten sonra tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Hangi küflü gıdaların tüketilip, tüketilemeyeceğinin anlaşılması sağlık açısından oldukça önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SALÇA - TÜKETİLMEMELİ

        Yemeklerde sıklıkla kullanılan salçanın son kullanma tarihi geçtiği zaman veya içerisinde küf oluşumu görüldüğünde tekrar kullanması oldukça sakıncalıdır. Çünkü salçaların içerisinde son derece tehlikeli olan Clostridium Botulinum bakterisi üreyebilir. Bu bakteri tüketildiği zaman kısa sürede öldürücü olabilir.

        2

        YOĞURT - TÜKETİLMEMELİ

        Yoğurdun içerisinde hali hazırda iyi bakteriler bulunur. Küflendiği zaman bu bakteriler zarar verici dereceye dönüşebilir.

        3

        REÇEL - TÜKETİLMEMELİ

        Reçeller küflendiği zaman içerisindeki şekerle etkileşime girerek tüm yiyeceğe işler, bu nedenle tüketilmemelidir.

        4

        SERT SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLEBİLİR

        Elma, patates ve soğan gibi sebzeler ile meyveler, küflendiği zaman küflenen bölgeden arındırıldıktan sonra yeniden tüketilebilir.

        5

        YUMUŞAK SEBZE VE MEYVELER - TÜKETİLMEMELİ

        Domates, şeftali ve incir gibi yumuşak sebze ile meyveler çabuk bozulduğu için küflendikten sonra tüketilmemelidir.

        6

        EKMEK - TÜKETİLMEMELİ

        Mayalı bir yapıdan oluşan ekmek, küflendiği zaman sağlığa zararlı olabilir bu nedenle tüketilmemelidir.

        7

        KURUTULMUŞ ET ÜRÜNLERİ - TÜKETİLEBİLİR

        Kurutulmuş et ürünleri fermente gıda olduğu için küflenmiş yerinden arındırılarak tüketilebilir.

        8

        HAMUR İŞLERİ - TÜKETİLMEMELİ

        Hamur işleri çabuk bozulan ürünler olduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.

        9

        SERT PEYNİRLER - TÜKETİLEBİLİR

        Sert peynirler küflü bölgesinden arındırılıp tüketilebilir.

        10

        YUMUŞAK PEYNİRLER - TÜKETİLMEMELİ

        Yumuşak peynirler çabuk bozulduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.

        11

        TEREYAĞI - TÜKETİLMEMELİ

        Tereyağı yumuşak bir besin olduğu için küflendikten sonra tüketilmemeli.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!