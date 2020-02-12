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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Şubat ayı meclis toplantısı sırasında kendisine laf atan AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür ettiği ileri sürülmüştü.

AK Partili Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da, İBB Başkanı'na "Özür dilemenizi, ağzınızdan kaçtığını, istem dışı olduğunu düşünmek istiyor ve özür bekliyoruz" şeklinde seslenmişti.

AK Partili İBB İl Meclis Üyesi Aşıkkutlu ise, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Yasal haklarını saklı tuttuğunu belirten Aşıkkutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir" ifadelerini kullandı.