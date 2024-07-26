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        'Küfürleşme' tartışması kanlı bitti

        İzmir'de 'küfürleşme' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:30
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        'Küfürleşme' tartışması kanlı bitti
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        İzmir'in Kiraz ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde otomobilde O.A. (37) ile Adem Çolak (48) arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. İkili otomobilden inerken, tartışma kavgaya dönüştü.

        O.A., Çolak'ı sırtından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler, Çolak'ı olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde yaralı halde buldu.

        İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çolak'ı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.A.'nın Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. O.A., jandarma operasyonunda gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından O.A., adliyeye sevk edildi.

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