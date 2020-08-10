Kula'da ev yangını - MANİSA

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Işık sokak'ta Yunus Demirdöğen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.Yangın sırasında Demirdöğen'in eşi ve çocuklarının evde olduğu ve evin mutfak kısmında başlayan yangın sonrasında evden çıktıkları öğrenildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR