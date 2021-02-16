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HaberlerGündem3. SayfaPES! Son dakika: Kulağı kopan sürücü herkesi şaşırttı! Yer: Antalya
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Antalya'da akılalmaz olay! Kazada kulağı koptu o aracının derdine düştü

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte, otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kulağının ucu kopan kamyonet sürücüsü, aracının başından ayrılmamak ve ambulansa binmemek için uzun süre direndi. Kulağından ve yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, sağlık görevlileri ve polisler tarafından bindirildiği ambulanstan inerken, aracının başından ayrılmak istemedi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobilin başında bekleyen ve otomobilin sahibi olduğunu söyleyen kişi de kısa süre sonra ortadan kayboldu

PES! Son dakika: Kulağı kopan sürücü herkesi şaşırttı! Yer: Antalya
Kulağı kopan sürücüden şaşırtan hareket!
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İHA

Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 07 ALA 341 plakalı lüks otomobil, Manavgat Belediyesi istikametine seyir halindeki Nurettin Tekin’in kullandığı 07 JT020 plakalı kamyonete çarptı.

İHA'nın haberine göre, aşırı hızlı olduğu belirlenen 07 ALA 341 plakalı otomobil otomobil kamyonete çarptıktan sonra yolun karşısındaki bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN KULAĞI KOPTU

Kazada, kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin ve kamyonette yolcu olarak bulunan kardeşi Ramazan Tekin yaralandı. Kulağının yanı sıra yüzünden yaralanan kamyonet sürücüsü Nurettin Tekin, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen bindirildiği ambulanstan inerek aracının başına geldi.

Daha sonra ise polislerin de yardımıyla tekrar ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kulağında kopma olduğu bildirilen Nurettin Tekin’in kulağı hastanede dikildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Diğer taraftan kaza yapan otomobilin sürücüsü belirlenemedi. Trafik ekipleri olay yerine geldiğinde aracın başında bulunan bir kişi kendisinin otomobilin sahibi olduğunu, aracı bir arkadaşından sigara almak için emanet aldığını, kendisinin kazayı duyunca geldiğini iddia etti. Şahıs, kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından ortadan kayboldu.

"DUVARIM SÜREKLİ YIKILIYOR"

Kaza yapan otomobilin çarpması sonucunda yıkılan duvarın sahibi Ali Demircioğlu ise, kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek “Sık sık bahçe duvarımız yıkılıyor. Duvar olmasa araçlar evimizin içine kadar girecek. Yetkililerden buraya bir önlem almalarını istiyoruz” dedi.

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