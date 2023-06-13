Kulağını kopartan kişiyi öldürdü!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

KATİL OLAY BÖLGESİNE GERİ GELİNCE YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, olay bölgesinde tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa bir süre sonra şüphelinin öldürülen Coşkun'un mahalleden arkadaşı Özkan A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Özkan A.’nın peşine düşen polis, şüphelinin olay bölgesine geldiğini gördü. Özkan A. ile yanında bulunan kardeşi olduğu öğrenilen Hakan A. gözaltına alındı.

NEDENİ ŞOKE ETTİ

İfadesi alınmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli cinayeti itiraf etti. Cinayeti neden işlediğini anlatan zanlının iddiaları şoke etti. Katil zanlısının iddiasına göre, Ömer Coşkun ile 2 ay önce tanışan katil zanlısı Özkan A. “Alkol aldık. Bir ara bu benim kulağımı ısırdı. Ve ısırdığı kulağımın bir bölümü koptu. Bu olaya çok sinirlendim. O gün bir şey demedim. Sonra beni gördüğünde ‘diğer kulağını da koparırım’ şeklinde şakayla karışık bir söz söyledi. Bu duruma sinirlendim gidip bıçakladım’ dedi.