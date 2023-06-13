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Pendik'teki cinayetin sırrı çözüldü! Kulağını kopartan kişiyi öldürdü

İstanbul Pendik’te evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ömer Coşkun cinayeti çözüldü. Katil zanlısının maktulün mahalleden arkadaşı Özcan A. olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde Ömer Coşkun'un şakayla karışık ısırdığı kulağının ucunu koparttığını iddia etti. Özcan A. maktulün kendisini her gördüğünde ‘Öbür kulağını da kopartacağım’ dediği iddiasıyla arkadaşını bıçakladığını söyledi. Cinayetten sonra olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmek için olay yerine geri dönünce yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

Kulağını kopartan kişiyi öldürdü!

Dehşete düşüren olay dün Pendik'te meydana geldi. İlçede evine doğru yürüyen 46 yaşındaki Ömer Coşkun arkasından gelen bir kişi tarafından kalbinden ve bacağından bıçaklandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

KATİL OLAY BÖLGESİNE GERİ GELİNCE YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, olay bölgesinde tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa bir süre sonra şüphelinin öldürülen Coşkun'un mahalleden arkadaşı Özkan A. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Özkan A.’nın peşine düşen polis, şüphelinin olay bölgesine geldiğini gördü. Özkan A. ile yanında bulunan kardeşi olduğu öğrenilen Hakan A. gözaltına alındı.

NEDENİ ŞOKE ETTİ

İfadesi alınmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli cinayeti itiraf etti. Cinayeti neden işlediğini anlatan zanlının iddiaları şoke etti. Katil zanlısının iddiasına göre, Ömer Coşkun ile 2 ay önce tanışan katil zanlısı Özkan A. “Alkol aldık. Bir ara bu benim kulağımı ısırdı. Ve ısırdığı kulağımın bir bölümü koptu. Bu olaya çok sinirlendim. O gün bir şey demedim. Sonra beni gördüğünde ‘diğer kulağını da koparırım’ şeklinde şakayla karışık bir söz söyledi. Bu duruma sinirlendim gidip bıçakladım’ dedi.

"ARKADAŞIMLA TARTIŞTIM GEL BİZİ BARIŞTIR"

Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Hakan A. da ifadesinde, “Ağabeyim yanıma geldi, 'Bir arkadaşımla tartıştım. Gel gidelim bir şey olmuş mu bakalım. Bizi barıştır' dedi. Birlikte olay yerine geldik” dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin olay yeri yakınlarına yürüyerek gittiği anlar görülüyor. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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