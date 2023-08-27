Kullanıcılar partnerleriyle yaşadıkları komik anları paylaşıyor
Eğlenceli bir partnere sahip olmak, bitmeyen bir macera anlamına gelebilir; en azından bazı kişiler için! Reddit kullanıcıları, partnerleriyle yaşadıkları anları fotoğraflıyor ve geriye herkesi gülümseten anılar kalıyor. İşte, detaylar...
"Umarım siz de kız arkadaşımın bize biftek getiren garsona baktığı gibi bakacak birini bulursunuz."
“Ne zaman kedime 'Seni seviyorum güzelim' desem, kız arkadaşım sinirleniyor...”
“Kocam 'Kıpırdama, seni çizmeye çalışacağım' dedi. O kadar çok güldüm ki neredeyse kusacaktım. Ayaklara bakın.”
"Erkek arkadaşım bu kedi yavrusunu beslemek istemedi ama bugün telefonunda bunun gibi bir düzine fotoğraf buldum... Sanırım kedi kalıyor."
"Partnerimle ufak bir tartışmanın ardından kahve kavanozu bu şekilde uyandım."
“Ben buna OKB mısır ekmeği diyorum. Eşim son elmamı yedi, bu da benim intikamımdır."
“Bu tabloyu az önce bir müzayedede kazandım! Karım tablodan nefret ediyor."
“Amerikalı babam ve Kanadalı annemin Cadılar Bayramı için Niagara Şelalesi kostümünde, 1985.”
“Karım kedi istedi, ben istemedim. Kedi beni sevdi. Eşime sarıldığı tek zaman benim evde olmadığım zamanlar.”
"Erkek arkadaşım bir dilim pizzanın üzerine bir dilim çikolatalı McCain pastası koymanın iyi bir fikir olduğunu düşündü."
"Erkek arkadaşım için kurbağa pastası yapmayı denedim, sanırım beni terk edecek."
“Hiç muzlu puding yemedim. Kız arkadaşım yaptı. Bana 'dene' dedi. 3 dakika oldu. Yardım edin!"
Kaynak: Reddit