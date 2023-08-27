Kullanıcılar partnerleriyle yaşadıkları komik anları paylaşıyor

"Umarım siz de kız arkadaşımın bize biftek getiren garsona baktığı gibi bakacak birini bulursunuz."

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“Kocam 'Kıpırdama, seni çizmeye çalışacağım' dedi. O kadar çok güldüm ki neredeyse kusacaktım. Ayaklara bakın.”