Kullanıcılar patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor
Bir evcil hayvana sahip olmak, bitmeyen bir macera olsa gerek! Reddit kullanıcıları, patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor. Bazıları o kadar komik ki tüm gün gülebilirsiniz.
Giriş: 19.07.2023 - 10:50
1
"Pug'ımın en sevdiğim fotoğrafı. Çimlerde delik yok."
2
"Dışarı çıktım ve komşumun köpeğini bu şekilde otururken gördüm."
3
"Neden böyle oturuyor?"
4
"Kardeşimin köpeği banyo yapmak istemiyor."
5
"Evet...biz bir aileyiz."
6
"Dilini asla geri çekmeyen dişsiz kurtarma köpeğimiz."